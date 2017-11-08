Касильяс: «Кризис сделает Зидана и „Реал“ только сильнее»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс, долгое время выступавший за мадридский «Реал», поделился мнением о кризисе в «Королевском клубе»:

«Этот период сделает Зидана и „Реал“ только сильнее. Все ждут ошибок „Реала“, но это команда, которая выиграла две Лиги чемпионов подряд, что ранее не удавалось никому.

Очевидно, что прямо сейчас они не в лучшей форме. Они проиграли „Тоттенхэму“, но нам нужно подождать. В чемпионате впереди ещё много матчей, это касается и Лиги чемпионов. Всё будет видно в феврале».

Напомним, в этом году Касильяс стал обладателем приза Golden Foot.

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