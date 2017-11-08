Маркиньос: «Неймар? Звезда не может угодить всем сразу»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поддержал своего одноклубника и партнёра по сборной Бразилии Неймара, которого стали часто критиковать после его перехода из «Барселоны» в ПСЖ:

«Люди, считающие, что Неймар не показывает на поле тот футбол, которого от него ожидают, должно быть смотрят какие-то другие матчи. Это не рядовой футболист, это звезда, которая становится мишенью и для других игроков, и для прессы, и для болельщиков.

Мнение о нём никогда не будет единогласным, это касается всех великих футболистов. Всегда найдутся люди, которым он не нравится, и всегда будут те, кто им восхищается. Это очень важный игрок для сборной Бразилии, и мы пытаемся помочь ему адаптироваться в ПСЖ. Хотя я думаю, он уже адаптировался к городу и клубу. Он пришёл за титулами. В жизни ты не можешь угодить всем сразу, и особенно это касается таких больших звёзд».

Напомним, недавно в прессе появилась информация о том, что игроки ПСЖ недовольны привилегированным положением Неймара в команде.

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