Чигринский: «Роналду не лучший в мире, потому что эгоист. Месси всегда думает о команде»

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вспомнил период своего выступления за «Барселона», а также сравнил бывшего партнёра по команде Лионеля Месси с нападающим «Реала» Криштиану Роналду:

«Барселона» – это другой мир. Я был поражён уровнем моих партнёров по команде, таких как Месси или Ибрагимович. Быть частью такой команды – это нечто невероятное, но € 25 млн, заплаченные за меня, конечно же, давили психологически. Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться в команде, но я не смог этого сделать. Правда в том, что «Камп Ноу» ошеломлял меня. Я не мог понять, как те, кто пять минут назад тебя подбадривали, могут так кричать на тебя после.

Криштиану – хороший бомбардир, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде».

Ранее украинский футболист на вопрос о том, кто мог бы заиграть в «Барселоне» из футболистов московского ЦСКА, ответил, что ему очень нравится игра Марио Фернандеса.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте