Мойес: «Кто не будет двигаться - не будет играть»

Новый главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отметил, что ждет от своих игроков большой самоотдачи.

«Будьте вовлеченными в дела команды, иначе вы не будете играть. Если вы не двигаетесь, то не выйдете на поле. Тренировки будут сложными, но я надеюсь, что игроки их оценят. Мы будем работать, чтобы выжать лучшее из игроков. Надеюсь, что они захотят показать свои способности. Но права на лень у них не будет».

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