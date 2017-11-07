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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Божович навестил в Сербии «Црвену Звезду»

сегодня, 19:00

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович во время паузы в чемпионате России навестил свою бывшую команду «Црвену Звезду».

«„Црвена Звезда“ - это мой дом. Я решил провести несколько дней здесь. Я получал удовольствие от игры команды этой осенью и хотел поддержать руководство команды и игроков. Надеюсь, „Црвена Звезда“ доберется до чемпионства», – сказал Божович.

Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (0:0).

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