Клопп: «Прессе не стоит слишком серьёзно воспринимать результаты товарищеских игр Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что английская пресса не должна чересчур серьёзно относиться к результатам товарищеских матчей сборной Англии с Германией и Бразилией:

«Если ты хочешь сыграть товарищеский матч, то стоит выбрать другую команду вместо Германии или Бразилии.

Всем журналистам следует остыть и не ожидать слишком многого. Конечно, Англия может не победить. Но пресса в любом случае слишком сильно отреагирует на поражение или на победу».

Напомним, вчера в сборную Англии был дозаявлен полузащитник «Бёрнли» Джек Корк.

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