Адвокат покинет сборную Нидерландов после матчей с Шотландией и Румынией

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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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17:45 Матч завершен Логотип ИсландияИсландия 1:2 Логотип ЧехияЧехия
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Адвокат покинет сборную Нидерландов после матчей с Шотландией и Румынией

сегодня, 20:34

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат подтвердил, что точно покинет занимаемую должность после товарищеских матчей с национальными командами Шотландии и Румынии.

70-летний специалист возглавил «оранжевых» по ходу отборочной кампании ЧМ-2018, однако не сумел вывести команду на мундиаль.

Наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст считает, что Королевскому футбольному союзу Нидерландов стоит назначить Рональда Кумана на пост главного тренера национальной команды.

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Смитерс
сегодня в 21:20
подлый дик показал себя во всей красе. газпрома рядом не было, вот и не осилил выход из группы. ну да ничего, можно на Баклан-Арену съездить, там многие с удовольствием это ничтожество обласкают.
drug01
сегодня в 20:51
Пришла пора на покой,силы на исходе хватит футбольный мир смешить.....
борька
сегодня в 20:35
Пора на пенсию, хороший тренер
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