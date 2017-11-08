Адвокат покинет сборную Нидерландов после матчей с Шотландией и Румынией

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат подтвердил, что точно покинет занимаемую должность после товарищеских матчей с национальными командами Шотландии и Румынии.
70-летний специалист возглавил «оранжевых» по ходу отборочной кампании ЧМ-2018, однако не сумел вывести команду на мундиаль.
Наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст считает, что Королевскому футбольному союзу Нидерландов стоит назначить Рональда Кумана на пост главного тренера национальной команды.
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