Мартинес: «Наингголан должен произвести на нас впечатление»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана, с которым у него был конфликт:

«Я обязательно побеседую с Наингголаном. Разве он не знает, почему я исключил его из сборной? Футбол – командная игра, но кроме того, я жду от игроков реакции на поле.

Он должен произвести на нас впечатление как на поле, так и вне его».

Напомним, бельгийская сборная проведёт товарищеские встречи с командами Мексики и Японии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте