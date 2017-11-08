Месси: «Узнал ли я о решении Неймара покинуть „Барсу“ на своей свадьбе? Нет»

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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
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17:45 Матч завершен Логотип ИсландияИсландия 1:2 Логотип ЧехияЧехия
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Месси: «Узнал ли я о решении Неймара покинуть „Барсу“ на своей свадьбе? Нет»

сегодня, 22:09

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отрицает, что узнал о желании Неймара покинуть каталонский клуб ради перехода в ПСЖ на своей свадьбе:

«Честно говоря, это не так. До последнего дня нашего турне по США мы ничего не знали, хотя и общались с Неймаром. Он говорил, что и сам не знает, что ему делать. И до последней минуты мы все с ним общались.

Некоторые говорят, что они знали о решении Неймара, но правда в том, что мы общались с ним до последней минуты, и он говорил, что сам не знает, что будет дальше».

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Bеликий Князь
сегодня в 22:35
Смурфик уверен, что если он не знал, то не знал никто. Аха-ха)
Мания величия зашкаливает.
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