Месси: «Узнал ли я о решении Неймара покинуть „Барсу“ на своей свадьбе? Нет»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отрицает, что узнал о желании Неймара покинуть каталонский клуб ради перехода в ПСЖ на своей свадьбе:

«Честно говоря, это не так. До последнего дня нашего турне по США мы ничего не знали, хотя и общались с Неймаром. Он говорил, что и сам не знает, что ему делать. И до последней минуты мы все с ним общались.

Некоторые говорят, что они знали о решении Неймара, но правда в том, что мы общались с ним до последней минуты, и он говорил, что сам не знает, что будет дальше».

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