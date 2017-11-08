Десайи: «„Милану“ нужно подписать трёх-четырёх звёзд международного уровня»

Бывший защитник «Милана» Марсель Десайи считает, что «россонери» не хватает в составе общепризнанных звезд:

«Я немного переживаю из-за текущего положения дел в „Милане“. Надеюсь, что руководство знает, что делает.

До начала нынешнего сезона они купили большое число игроков в надежде, что смогут выступать хорошо, но пока этого не происходит, поэтому надо сжать зубы, дождаться окончания сезона и подписать трех-четырех звезд международного уровня, которые привнесут опыт и станут опорой команды».

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