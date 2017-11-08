Н. Гомеш: «Положение Андре Силвы осложняется непростым сезоном для „Милана“»

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш прокомментировал положение своего соотечественника Андре Силвы, который летом перебрался в «Милан».

«В Португалии Андре забивал больше, но новичку непросто адаптироваться в Италии и сразу начать забивать. Когда команда проводит не самый лучший сезон, как в случае с „Миланом“, ситуация еще сложнее. Силва должен приспособиться к итальянскому футболу. У него есть все нужные качества. Но в Италии сложно адаптироваться тактически».

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