Сери: «В „Барселоне“ не мог бы точно претендовать на место в стартовом составе»

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери признался, что больше не думает о переходе в «Барселону», которая им интересовалась летом.

«В „Ницце“ меня любят, а в „Барселоне“ я не мог бы быть уверенным в том, что попаду в стартовый состав. Я знаю свои возможности и качества, которые стараюсь показывать на поле. В „Ницце“ меня ценят, поэтому мне было легко остаться. Мне не нужно ни перед кем оправдываться и что-то доказывать – только „Ницце“. Я хочу оставаться здесь, мне тут нравится».

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