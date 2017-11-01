Жезус: «Гвардиола сказал, что я стану важной частью его проекта»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус рассказал о том, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сыграл решающую роль в его переходе в «Сити», хотя были варианты с «Барселоной», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»:

«Гвардиола меня подозвал и сказал, что я стану очень важной частью его проекта. Безусловно, я почувствовал себя востребованным, это сыграло ключевую роль в моем решении, хотя мной и интересовались другие клубы.

Когда я приземлился в Манчестере, то сразу отправился на тренировку — даже не заходил в отель».

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