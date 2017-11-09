Рэшфорд может быть куплен «Реалом» на замену Роналду

Не самая впечатляющая игра нападающего «Реала» Криштиану Роналду на старте нынешнего сезона заставляет президента клуба Флорентино Переса присматриваться к игрокам, которые в будущем смогли бы заменить португальца в команде.

В декабре Роналду исполнится 33 года, потому не исключено, что спад в игре футболиста - явление отнюдь не временное. По слухам, в «Реале» наблюдают за нападающими ПСЖ и «Ювентуса» - Неймаром и Пауло Дибалой, однако среди потенциальных новичков команды в будущем также упоминается фамилия игрока «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Выбор может пасть на 20-летнего англичанина, так как его покупка обойдется мадридцам в куда меньшую сумму, чем трансфер бразильца либо аргентинца.

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