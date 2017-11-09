Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес хочет играть в «Реале», утверждают в Испании.

По слухам, чилиец, который отказывается продлевать контракт с «канонирами», готов уменьшить свои финансовые аппетиты ради возможности выступлений за «Королевский клуб».

Напомним, что срок действия нынешнего трудового соглашения между Санчесом и «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года, после чего игрок сможет присоединиться к любому клубу бесплатно, на правах свободного агента, если, конечно, руководство лондонцев не посчитает разумным попытаться продать футболиста зимой и выручить за него хоть какие-то активы.

Накануне знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» Ли Диксон раскритиковал отношение к делу Алексиса Санчеса и его одноклубника Месута Озила.

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