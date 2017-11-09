Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
22:45 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
14:06
Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»45
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»35
13:15
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»44
12:04
Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»16
11:43
Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»29
15:34
Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»0
15:25
Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота4
15:21
Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»0
15:11
Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать1
15:01
Маскерано может вернуться в Англию0
14:51
Ди Франческо: «Мы должны упорно трудиться, чтобы бороться за Скудетто»0
14:48
Аспас: «Месси - это Lamborghini, Роналду - Porsche 63 GT3, а я Volkswagen Golf»12
14:41
Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»7
14:36
Лэмпард поддержал Конте0
14:33
Смольников: «Матч со сборной Аргентины - хорошая возможность проверить свои силы»5
14:22
Дзагоев: «Не поехал бы сейчас в „Халл“ Слуцкого»11
14:21
«Бавария» готова продать Видаля, если приобретёт Горецку1
14:12
Божович: «Никто не ожидал такой плотности в таблице»1
14:02
Дзагоев: «Сложно было найти себя на поле после прихода Думбия и Вагнер Лава»4
13:47
Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»32
13:46
Источник: «Инспектор матча „Локомотив“ - ЦСКА оценил судейство Карасёва „неудом“»32
13:39
Хоакин продлит контракт с «Бетисом»1
13:36
Зидан гостит в Москве6
13:00
Адвокат продолжит тренерскую карьеру либо в «Рейнджерс», либо в сборной Шотландии3
13:00
«Ювентус» обеспокоен отсутствием прогресса у Моизе Кина0

Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»

сегодня, 14:59

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес хочет играть в «Реале», утверждают в Испании.

По слухам, чилиец, который отказывается продлевать контракт с «канонирами», готов уменьшить свои финансовые аппетиты ради возможности выступлений за «Королевский клуб».

Напомним, что срок действия нынешнего трудового соглашения между Санчесом и «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года, после чего игрок сможет присоединиться к любому клубу бесплатно, на правах свободного агента, если, конечно, руководство лондонцев не посчитает разумным попытаться продать футболиста зимой и выручить за него хоть какие-то активы.

Накануне знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» Ли Диксон раскритиковал отношение к делу Алексиса Санчеса и его одноклубника Месута Озила.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Y.N.W.A. ответил Ми Ша
сегодня в 15:30
Ми Ша:
Неймар. Азар, Санчес - мощное трио намечается.
Учитывая полузащиту Реала просто убийственное.
Остапчук 67
сегодня в 15:28
Нынешний Санчес это не игрок, а проблема.
ДСА
сегодня в 15:19
Для Санчеса дело запахло жаренным: в Реал с повышением зарплаты не берут, в Арсенале тоже ожидается понижение. Как не поступи - везде убытки.
Ми Ша
сегодня в 15:19
Неймар. Азар, Санчес - мощное трио намечается.
neomessi
сегодня в 15:13
скоро 30 лет,куда ему ....
cevin cigan
сегодня в 15:05
Да......моя бабушка(земля ей пухом)тоже хотела в Реал перейти!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100