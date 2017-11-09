«Бавария» готова продать Видаля, если приобретёт Горецку

По информации немецких СМИ, в «Баварии» растет недовольство выступлениями полузащитника Артуро Видаля.

По мнению боссов «красных», чилиец снизил требования к себе, а потому они готовы продать его в другой клуб летом 2018 года, но при одном условии: сами баварцы сперва убедятся в том, что купят Видалю замену в лице хавбека «Шальке-04» Леона Горецки.

Интерес к Видалю, напомним, могут проявлять «Интер» и «Арсенал».

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