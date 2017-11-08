Чехия обыграла Исландию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Чехии обыграла Исландию (2:1), которая обеспечила себе выход на ЧМ-2018.
Доха, стадион «Бин Нассер бин Халифа»
Исландия – Чехия – 1:2 (0:1)
Голы: Финнбогасон 77 – Соучек 19, Сикора 65.
Исландия: Рунарссон, Скуласон, Магнуссон (Сигурйонссон 46), Ингасон, Херманнссон, Скуласон (Йоханнессон 83), Бьярнасон (Траустасон 60), Арнасон (Гисласон 46), Гудмундссон (Э. Бьярнасон 46), Финнбогасон (Кр. Финнбогасон 86).
Главный тренер: Хеймир Халльгримссон.
Чехия: Вацлик, Сухи, Целустка, Новак, Брабец, Хюшбауэр (Фридек 62), Копич (Сикора 62), Барак (Фалта 87), Соучек, Янкто (Грубы 87), Крменчик (Шурад 46).
Главный тренер: Карел Яролим.
Предупреждения: Арнасон 17, Ингасон 75, Соучек 82.
Судья: Аль Кувари (Катар).
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