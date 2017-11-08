Чехия обыграла Исландию в товарищеском матче

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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 3:1 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 6:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 0:1 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 Матч завершен Логотип ИсландияИсландия 1:2 Логотип ЧехияЧехия
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Чехия обыграла Исландию в товарищеском матче

сегодня, 19:39
ИсландияИсландия1 : 2ЧехияЧехияМатч завершен

В товарищеском матче сборная Чехии обыграла Исландию (2:1), которая обеспечила себе выход на ЧМ-2018.

Доха, стадион «Бин Нассер бин Халифа»

Исландия – Чехия – 1:2 (0:1)
Голы: Финнбогасон 77Соучек 19, Сикора 65.

Исландия: Рунарссон, Скуласон, Магнуссон (Сигурйонссон 46), Ингасон, Херманнссон, Скуласон (Йоханнессон 83), Бьярнасон (Траустасон 60), Арнасон (Гисласон 46), Гудмундссон (Э. Бьярнасон 46), Финнбогасон (Кр. Финнбогасон 86).
Главный тренер: Хеймир Халльгримссон.

Чехия: Вацлик, Сухи, Целустка, Новак, Брабец, Хюшбауэр (Фридек 62), Копич (Сикора 62), Барак (Фалта 87), Соучек, Янкто (Грубы 87), Крменчик (Шурад 46).
Главный тренер: Карел Яролим.

Предупреждения: Арнасон 17, Ингасон 75, Соучек 82.

Судья: Аль Кувари (Катар).

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Все комментарии
борька
сегодня в 19:51
Молодцы!
juchok
сегодня в 19:45
обе забьют на изи!
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