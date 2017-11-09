Армения одержала уверенную победу над Беларусью

Сегодня состоялся товарищеский поединок между сборными Армении и Беларуси. Хозяева забили четыре гола и одержали комфортную победу.
Ереван, стадион «Республиканский»
Армения – Беларусь – 4:1 (2:0)
Голы: Озбилиз 42, Мхитарян 45, Овселян 55, Варданян 84 — Сарока 58 (пен)
Армения: Бегларян, Андоньян, Кадимян, Микаэлян, Амбарцумян, Овселян, Пиццелли, Малакян, Мхитарян, Озбилиз, Барсегян.
Главный тренер: Артур Петросян.
Беларусь: Гутор, Володько, Наумов, Политевич, Бурко, Быков, Корзун, Нехайчик, Карницкий, Седко, Сарока.
Главный тренер: Игорь Криушенко.
Предупреждения: Наумов 31, Быков 41, Андоньян 53.
Судья: Лаша Силагава.
Напомним, что наставник беларусов Игорь Криушенко неделю назад продлил сотрудничество со сборной.
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