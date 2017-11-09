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22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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17:00 Матч завершен Фонбет 1.04 13 50 Логотип АрменияАрмения 4:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 1’ Фонбет 1.72 3.45 5.5 Логотип ФинляндияФинляндия 0:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
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Армения одержала уверенную победу над Беларусью

сегодня, 18:50
АрменияАрмения4 : 1БеларусьБеларусьМатч завершен

Сегодня состоялся товарищеский поединок между сборными Армении и Беларуси. Хозяева забили четыре гола и одержали комфортную победу.

Ереван, стадион «Республиканский»

Армения – Беларусь – 4:1 (2:0)
Голы: Озбилиз 42, Мхитарян 45, Овселян 55, Варданян 84 — Сарока 58 (пен)

Армения: Бегларян, Андоньян, Кадимян, Микаэлян, Амбарцумян, Овселян, Пиццелли, Малакян, Мхитарян, Озбилиз, Барсегян.
Главный тренер: Артур Петросян.

Беларусь: Гутор, Володько, Наумов, Политевич, Бурко, Быков, Корзун, Нехайчик, Карницкий, Седко, Сарока.
Главный тренер: Игорь Криушенко.

Предупреждения: Наумов 31, Быков 41, Андоньян 53.

Судья: Лаша Силагава.

Напомним, что наставник беларусов Игорь Криушенко неделю назад продлил сотрудничество со сборной.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 19:32
Я был уверен в победе Армении
Адвокат 76
сегодня в 19:20
У Беларусов не пойми что в последнее время со сборной творится, батьке надо срочно брать под контроль сборную.
sir-5 ответил Знатог
сегодня в 19:05
Знатог:
Стыковой матч?
"Сегодня состоялся товарищеский поединок..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1022096.shtml
Знатог
сегодня в 19:02
Стыковой матч?
drug01
сегодня в 18:59
Ай да Армения молодцы!!!!!
Шмавон
сегодня в 18:57
Молодцы так держать
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