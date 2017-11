Хавбек сборной Колумбии Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2) показал расистский жест, адресованный игрокам соперника. Во втором тайме произошла стычка между игроками сборных, в ходе которой Кардона изобразил «азиатские» глаза.

Edwin Cardona has caused outrage after making an alleged racist gesture during Colombia's clash against South Korea. 🇰🇷



