Хавбек сборной Колумбии Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2) показал расистский жест, адресованный игрокам соперника. Во втором тайме произошла стычка между игроками сборных, в ходе которой Кардона изобразил «азиатские» глаза.
Edwin Cardona has caused outrage after making an alleged racist gesture during Colombia's clash against South Korea. 🇰🇷— Goal (@goal) 10 ноября 2017 г.
(Courtesy of MBC) pic.twitter.com/8NhcthKOI1
Напомним, что в начале месяца сборная Колумбии представила игровую форму, в которой колумбийцы выступят на чемпионате мира в России.
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