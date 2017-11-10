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Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с японцами

сегодня, 14:24
ЯпонияЯпония0 : 3БразилияБразилияИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на товарищеский поединок между сборными Японии и Бразилии.

Япония: Кавашима, Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо, Ямагучи, Хасебе, Идегучи, Кубо, Осако, Харагучи.

Бразилия: Алиссон, Марсело, Тиаго Силва, Жемерсон, Данило, Каземиро, Жулиано, Фернандиньо, Неймар, Жезус, Виллиан.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что вчера в другом дружеском поединке Армения разгромила Беларусь.

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 15:13
Бразилия на голову сильнее Японии и без Неймара.
RUSTY8
сегодня в 14:59
посмотрим как Неймар против исторической Родины сыграет
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