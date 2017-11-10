Сборная Бразилии во Франции расправилась со сборной Японии

В рамках товарищеской встречи сборная Бразилии оказалась сильнее Японии. Матч состоялся во Франции. Отметим, что в поединке из-за повреждения не смог принять участия бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.

Лилль, стадион «Пьер Моруа»

Япония – Бразилия – 1:3 (0:3)

Голы: Томоаки 63 — Неймар 10 (пен), Марсело 18, Жезус 36.

На 17-й минуте Неймар не реализовал пенальти.

Япония: Кавашима, Сакаи, Йосида, Томоаки, Нагатомо, Ямагучи, Хасебе (Мориока 70), Масааки (Эндо 86), Кубо (Асано 46), Осако (Сугимото 81), Харагучи (Инуи 70).

Главный тренер: Вахид Халилходжич.

Бразилия: Алиссон (Кассио 46), Марсело (Сандро 59), Тиаго Силва, Жемерсон, Данило, Каземиро, Жулиано (Аугусто 80), Фернандиньо, Неймар (Коста 71), Жезус (Соуза 59), Виллиан (Тайсон 71).

Главный тренер: Тите.

Предупреждения: Йосида 9, Харагучи 54, Неймар 57, Масааки 58, Сакаи 66.

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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