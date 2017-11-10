Сборная Бразилии во Франции расправилась со сборной Японии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2 3.25 4
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.42 4.7 7.2
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
  • Главные новости
  • Все новости
17:21
France Football объявил дату вручения Золотого мяча0
15:06
Паредес: «Хочу однажды вернуться в „Рому“»38
14:44
Обладатель «Золотого мяча» станет известен 7 декабря31
13:29
Глушаков: «Я готов на всё, если Россия одержит победу на чемпионате мира!»52
10:58
Игнатьев: «Аргентинцам, по большому счету, матч с Россией не нужен»38
17:16
Зобнин занимался в общей группе «Спартака», Самедов работал индивидуально0
17:09
Голкипер «Сток Сити» Батлэнд выбыл на 4-6 недель1
16:54
Билялетдинов: «Матч Россия - Аргентина будет выглядеть, как поход в театр»6
16:35
Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»5
16:25
Наби Кейта: «Садьо Мане стал моим старшим братом»3
15:52
Молодежная сборная России одолела сверстников из Армении5
15:18
Глушаков: «Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня — Зидан»21
14:53
Роман Адамов вошел в тренерский штаб «Ростова»4
14:35
Российский футбольный союз будет сотрудничать с букмекерской компанией10
14:24
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с японцами2
14:16
Гюндоган уверен, что сборная Германии включит его в состав на чемпионате мира7
13:58
Черчесов: «Против Аргентины будет правильно играть зеркально»27
13:52
Спустя 15 лет в «Палермо» сменился президент8
13:44
Ноэл Галлахер: «Гвардиола — гре****й мессия!»10
13:23
Черчесов: «Мы же не Кощеи Бессмертные, чтобы за три дня сказать, кто будет играть»17
13:15
Измайлов: «Помешать „Локомотиву“ победить в РФПЛ может только он сам»9
12:45
Ещенко: «Плотный график? В Европе все играют по сорок-пятьдесят матчей за сезон»8
12:36
Зобнин отправился в расположение «Спартака», Кузяев готовится к матчу с Аргентиной21
12:26
Маскерано желает вернуться в «Ривер Плейт»2
12:16
Сборная России опробовала официальные мячи ЧМ-2018 на тренировке11

Сборная Бразилии во Франции расправилась со сборной Японии

сегодня, 16:57
ЯпонияЯпония1 : 3БразилияБразилияМатч завершен

В рамках товарищеской встречи сборная Бразилии оказалась сильнее Японии. Матч состоялся во Франции. Отметим, что в поединке из-за повреждения не смог принять участия бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо

Лилль, стадион «Пьер Моруа»

Япония – Бразилия – 1:3 (0:3)
Голы: Томоаки 63Неймар 10 (пен), Марсело 18, Жезус 36.

На 17-й минуте Неймар не реализовал пенальти.

Япония: Кавашима, Сакаи, Йосида, Томоаки, Нагатомо, Ямагучи, Хасебе (Мориока 70), Масааки (Эндо 86), Кубо (Асано 46), Осако (Сугимото 81), Харагучи (Инуи 70).
Главный тренер: Вахид Халилходжич.

Бразилия: Алиссон (Кассио 46), Марсело (Сандро 59), Тиаго Силва, Жемерсон, Данило, Каземиро, Жулиано (Аугусто 80), Фернандиньо, Неймар (Коста 71), Жезус (Соуза 59), Виллиан (Тайсон 71).
Главный тренер: Тите.

Предупреждения: Йосида 9, Харагучи 54, Неймар 57, Масааки 58, Сакаи 66.

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
France Football объявил дату вручения Золотого мяча
Сегодня, 17:21 0
Статусный стык. Швеция против Италии
Сегодня, 16:01Александр Чистяков в блоге Столкновения0
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на товарищеский матч с японцами
Сегодня, 14:24 2
Широко шагая. Хорватия одной ногой на ЧМ-2018!
Сегодня, 10:18Александр Чистяков в блоге Чемпионат мира 20187
Месси извинился перед Дриусси за то, что принял его за своего поклонника
Сегодня, 06:45 133
Гол Депая позволил Нидерландам отпраздновать победу над Шотландией
Сегодня, 00:36 3
Обсудить
Все комментарии
Верг
сегодня в 17:11
живанильда участвует в петушиных боях где то в китае, про него все давно забыли
Kashaev Kamil
сегодня в 17:08
Марсело классный воткнул
Ищущий и Понимающий
сегодня в 17:06
А что японские защитники с косой ходили чтоли там аж две пенальти дали им?
MALOVAR
сегодня в 17:03
А где кейсука?
Остапчук 67
сегодня в 17:02
Громко сказано.
Hypnoz
сегодня в 17:02
Где Живанильда ?
Алексей Буренин
сегодня в 17:01
Что и следовало ожидать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100