КПР создал киберфутбольную команду

Английский футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс» объявил о создании киберфутбольной команды под названием QPR eSports. Эта команда будет представлять клуб в FIFA 18 в режиме «Про клубы». В состав QPR eSports уже входит 7 киберспортсменов, клуб на данный момент находится в поисках еще 4 новичков.

Ранее сообщалось, что КПР обязали заплатить рекордные для мирового футбола 40 млн фунтов штрафа за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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