Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 сегодня Логотип ГондурасГондурас -:- Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
06:15 сегодня Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия -:- Логотип ПеруПеру Фонбет 5.8 3.6 1.65
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.75 3.7 1.8
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
  • Главные новости
  • Все новости
23:25
Пирло готов стать тренером4
22:29
Сенегал вышел на чемпионат мира17
20:00
«Марсель» расторг контракт с Эвра35
19:50
Эвра дисквалифицирован на еврокубковые матчи до конца сезона23
16:57
Сборная Бразилии во Франции расправилась со сборной Японии29
00:54
Англия и Германия голов не забили0
00:50
Франция добыла победу над Уэльсом0
00:41
Бельгия и Мексика забили друг другу по три мяча2
00:38
Польша и Уругвай сыграли вничью0
23:56
Кохфельдт получит еще 6 матчей на посту главного тренера «Вердера»0
23:48
Ибрагимович присутствует на матче Швеция - Италия6
23:42
Козак: «В матче с Украиной мы слишком легко теряли мячи в центре поля»0
23:41
Шевченко: «Хотелось бы завершить год на другой ноте, но будем радоваться и этому успеху»1
23:31
Гиггз рассказал о лучшем моменте в своей карьере3
23:22
Марлос: «Нет страха, что меня могут призвать в украинскую армию»2
23:16
Азар: «Мне повезло, что я могу зарабатывать большие деньги, но я этим не щеголяю»3
23:08
«Арарат» недоволен поведением Павлюченко3
23:08
Зидан: «Я всегда любил Россию, русских и всё, что связано с Россией»22
22:59
Мората: «Бывает, после матчей пешком иду домой со стадиона и беру себе пиво»6
22:55
Украина обыграла Словакию в товарищеском матче2
22:45
Бэйл пропустил 40 из последних 60 матчей «Реала»11
22:42
Клуб Бекхэма появится в MLS в ближайшие месяцы1
22:10
На матче сборных России и Аргентины ожидается аншлаг9
21:58
Неймар заплакал на пресс-конференции33
21:44
Швеция - Италия: стартовые составы10

Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче

сегодня, 00:39
ШвецияШвеция1 : 0ИталияИталияМатч завершен

В первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Швеция дома минимально переиграла итальянцев.

Стокгольм, стадион «Френдс Арена».

Швеция - Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Йохнассон 61.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт (Свенссон 83), Гранквист, Классон, Ларссон, Экдаль (Йоханссон 57), Форсберг, Тойвонен, Берг (Теллин 75).
Главный тренер: Янне Андерссон.

Италия: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Барцальи, Пароло, Кандрева, Верратти (Инсинье 76), де Росси, Белотти (Эдер 65), Иммобиле.
Главный тренер: Джампьеро Вентура.

Предупреждения: Берг 1, Верратти 28.

Судья: Чунейт Чакир.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче Швейцария была сильнее Северной Ирландии (1:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Англия и Германия голов не забили
Сегодня, 00:54 0
Франция добыла победу над Уэльсом
Сегодня, 00:50 0
Бельгия и Мексика забили друг другу по три мяча
Сегодня, 00:41 2
Польша и Уругвай сыграли вничью
Сегодня, 00:38 0
Ибрагимович присутствует на матче Швеция - Италия
Вчера, 23:48 6
Украина обыграла Словакию в товарищеском матче
Вчера, 22:55 2
Обсудить
Все комментарии
Андреа ответил Saang
сегодня в 00:54
Saang:
Гнать Вентуру и взять Пирло - вон он объявление на Соккере повесил))
оправдаю доверие) не сомневайся
Parovoznic ответил Internazionale Milano
сегодня в 00:54
Internazionale Milano:
скоро
Часа через два? :)
VIPded
сегодня в 00:53
Так Италия и мимо кассы пролетит...
Internazionale Milano ответил Parovoznic
сегодня в 00:53
Parovoznic:
А когда ответка?
скоро
ilichsityFC
сегодня в 00:53
Болею за Шведов, Гранквист, Классон, жду вас в России на ЧМ!
Internazionale Milano
сегодня в 00:53
буффона надо списывать как старую лошадь
ошалевший
сегодня в 00:52
пенсионеры автобусные подвели,знал что не забьют,но всё таки пропустили,дома будут на соплях держать 1-0,скорее всего пендали будут
Internazionale Milano
сегодня в 00:52
игроки юве убили сборную италию
Parovoznic
сегодня в 00:52
А когда ответка?
el barsa
сегодня в 00:50
такая богатая на футбольные таланты тренерская кузницы италии не смогла найти сильного тренера для своей сборной

позор
el barsa ответил juvenale
сегодня в 00:50
juvenale:
этот инсинье за 20 минут игры запорол все что можно
во первых он на 75 ой вышел . во вторых у него и моментов небыло чтобы что то запороть

игроки не виноваты виноват этот клоун на тренерском мостике
el barsa
сегодня в 00:48
что делает в центре де россси . неужели нет молодых в центр игроков .

есть весино который оч хорош в этом сезоне . есть локатели . есть гальярдини . пелегрини

нет он ставит 3 опрника и хочет голов от команды

белоти и имобиле даже мяч не получали
pinturicchio86
сегодня в 00:47
что делает старикан вентура, мертвый кандрева и лавочник эдер в скуадре адзурре, где инсинье, где бернардески, где флоренци, где маркиз в основном составе??? что за бред делает этот бывший тренер какого-то там торино, походу не ждем великую скуадру в россии
juvenale ответил el barsa
сегодня в 00:47
el barsa:
позор, с таким убогим тренером как вентура италии на чм делать нечего . оставляя на скамейке инсинье и бернардески чего хочет он ? непонятная схема состав . позор . это не тренер
этот инсинье за 20 минут игры запорол все что можно
juvenale ответил Owl Fake
сегодня в 00:47
Owl Fake:
Молодцы шведы! Доказали, что из двух посредственных сборных их ничуть не хуже. Итальянцы со своим ̶т̶р̶у̶с̶л̶и̶в̶ы̶м̶ тактическим футболом не создали ничего. Железобетонная защита сегодня пошла даром.
гол с рикошета это пошла даром?жги еще
Чист ответил Stamford Bridge
сегодня в 00:46
Stamford Bridge:
На "Сан Сиро "всё встанет на свои места!Иначе Буффон побывает в тылу каждого своего партнёра по сборной!!!
а что встанет то Италия у себя выигрыет 2-1 и пролетает
el barsa
сегодня в 00:46
позор, с таким убогим тренером как вентура италии на чм делать нечего

. оставляя на скамейке инсинье и бернардески чего хочет он ? непонятная схема состав .

позор . это не тренер
juvenale
сегодня в 00:45
Ну хотелось бы сказать пару слов про этого неадеквата комментатора у которого ляп на ляпе...кто ж его ставит на такие матчи
Footbolista
сегодня в 00:45
Да чего там...вон завтра наши Аргентину будут выносить в одну калитку...))
Leha-ha50
сегодня в 00:44
МАТЧ ТВ предпочел смешные единоборства - странно это, могли матч такой и показать!!!
Ждем Буффона на ЧМ!!!
juvenale
сегодня в 00:44
Мда походу чм без Италии.....даже несмотря на то,что турецкий мдк со свистком должен был удалять Берга,который наиграл на две красные,Италия никакая.В нападении играют три дерева(Кандрева,Иммобиле и Белотти)в полузащите переоцененный гном Вератти,который свой уровень показывает только в чемпионате Франции и всякие Де Росси с Паролами...на замену выходит усилить игру недоделанная неаполитанская 10ка.На его месте я бы просто снял этот номер и не позорил его.Ну и нужно гнать людей в федерации,которые назначили этого недотренера,несмотря на то,что итальянская тренерская школа сильнейшая в мире
Mara
сегодня в 00:44
Это позор! Причем позор не столько по счету, сколько по игре.
Sexual Harassment
сегодня в 00:44
Играть с Вентурой на ЧМ нет смысла.
cevin cigan
сегодня в 00:43
Да что там этот горлопан всё кричит-катастрофа,катастрофа(Чердак). Италия шведов на"зубах"дёрнит! Там уже чыкыра не будет...........
Scuderia Ferrari
сегодня в 00:43
Вот это КОМАНДА, где не на последних ролях игроки Краснодара, которая побеждает Францию и Италию! Теперь выстоять в ответке!🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
ceret
сегодня в 00:43
У Италии была мертвая атака. Белотти стоит 100 милл? Да,ладно
Stamford Bridge
сегодня в 00:42
На "Сан Сиро "всё встанет на свои места!Иначе Буффон побывает в тылу каждого своего партнёра по сборной!!!
Foxes ответил Saang
сегодня в 00:42
Saang:
Гнать Вентуру и взять Пирло - вон он объявление на Соккере повесил))
))))))))))))))))))))))))))))))
Y.N.W.A.
сегодня в 00:42
Как же Черданцева колбасило от игры Италии) Неужели лишат его буффонища
Owl Fake
сегодня в 00:42
Молодцы шведы! Доказали, что из двух посредственных сборных их ничуть не хуже.
Итальянцы со своим ̶т̶р̶у̶с̶л̶и̶в̶ы̶м̶ тактическим футболом не создали ничего. Железобетонная защита сегодня пошла даром.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100