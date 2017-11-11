Италия проиграла Швеции в первом стыковом матче

В первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018 Швеция дома минимально переиграла итальянцев.
Стокгольм, стадион «Френдс Арена».
Швеция - Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Йохнассон 61.
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Крафт (Свенссон 83), Гранквист, Классон, Ларссон, Экдаль (Йоханссон 57), Форсберг, Тойвонен, Берг (Теллин 75).
Главный тренер: Янне Андерссон.
Италия: Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Барцальи, Пароло, Кандрева, Верратти (Инсинье 76), де Росси, Белотти (Эдер 65), Иммобиле.
Главный тренер: Джампьеро Вентура.
Предупреждения: Берг 1, Верратти 28.
Судья: Чунейт Чакир.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче Швейцария была сильнее Северной Ирландии (1:0).
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позор
позор
игроки не виноваты виноват этот клоун на тренерском мостике
игроки не виноваты виноват этот клоун на тренерском мостике
есть весино который оч хорош в этом сезоне . есть локатели . есть гальярдини . пелегрини
нет он ставит 3 опрника и хочет голов от команды
белоти и имобиле даже мяч не получали
есть весино который оч хорош в этом сезоне . есть локатели . есть гальярдини . пелегрини
нет он ставит 3 опрника и хочет голов от команды
белоти и имобиле даже мяч не получали
. оставляя на скамейке инсинье и бернардески чего хочет он ? непонятная схема состав .
позор . это не тренер
. оставляя на скамейке инсинье и бернардески чего хочет он ? непонятная схема состав .
позор . это не тренер
Ждем Буффона на ЧМ!!!
Ждем Буффона на ЧМ!!!
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Итальянцы со своим ̶т̶р̶у̶с̶л̶и̶в̶ы̶м̶ тактическим футболом не создали ничего. Железобетонная защита сегодня пошла даром.
Итальянцы со своим ̶т̶р̶у̶с̶л̶и̶в̶ы̶м̶ тактическим футболом не создали ничего. Железобетонная защита сегодня пошла даром.