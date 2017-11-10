Украина обыграла Словакию в товарищеском матче

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии в товарищеском матче.
Львов, стадион «Арена Львов»
Украина - Словакия 2:1 (1:1)
Голы: Ярмоленко 39, Коноплянка 54 - Штетина 10.
Украина: Пятов (Коваль 46), Ордец, Хачериди (Шабанов 81), Соболь, Марлос (Андриевский 77), Караваев (Бутко 63), Ротань, Малиновский (Шахов 81), Коноплянка (Мякушко 90), Ярмоленко, Коломоец.
Главный тренер: Андрей Шевченко.
Словакия: Дубравка (Полачек 46), Шкриньяр, Штетина (Лоботка 46), Дьомбер (Сабо 46), Губочан, Дуда, Руснак, Гамшик (Беро 63), Грошовски, Шкртел, Немец (Мак 63).
Главный тренер: Ян Козак.
Предупреждения: Штетина 41, Шкртел 49, Ротань 57.
Судья: Андрис Трейманис.
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