Неймар заплакал на пресс-конференции

Нападающий сборной Бразилии Неймар пустил слезу на пресс-конференции после того, как главный тренер команды Тите заступился за своего игрока. Перед этим Неймар ответил на вопрос о якобы сложных отношениях между ним и рулевым ПСЖ Унаи Эмери, а также нападающим парижан Эдинсоном Кавани.

«Я работаю с Неймаром полтора года. Люди говорили, что у меня проблемы с ним, но это неправда. Неймар - очень хороший человек. Происходящее в раздевалке всегда там и остается, но Неймар не из тех, кто будет говорить о тебе гадости за спиной», — сказал Тите.

QUE MOMENTO! Tite elogia caráter de Neymar e leva jogador brasileiro às lagrimas! pic.twitter.com/AUNM2cZU8q — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 10 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте