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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 37’ Логотип ШвецияШвеция 0:0 Логотип ИталияИталия Фонбет 3.35 2.95 2.4
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 2:1 Логотип СловакияСловакия Фонбет 1.14 6.2 41
22:45 37’ Логотип БельгияБельгия 1:0 Логотип МексикаМексика Фонбет 1.85 3.6 3.95
22:45 36’ Логотип ПольшаПольша 0:0 Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.6 2.95 2.9
23:00 24’ Логотип ФранцияФранция 1:0 Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 22’ Логотип АнглияАнглия 0:0 Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
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Неймар заплакал на пресс-конференции

сегодня, 21:58

Нападающий сборной Бразилии Неймар пустил слезу на пресс-конференции после того, как главный тренер команды Тите заступился за своего игрока. Перед этим Неймар ответил на вопрос о якобы сложных отношениях между ним и рулевым ПСЖ Унаи Эмери, а также нападающим парижан Эдинсоном Кавани.

«Я работаю с Неймаром полтора года. Люди говорили, что у меня проблемы с ним, но это неправда. Неймар - очень хороший человек. Происходящее в раздевалке всегда там и остается, но Неймар не из тех, кто будет говорить о тебе гадости за спиной», — сказал Тите.

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 23:23
Нормальный бразильский сериал.
dzvinka
сегодня в 23:09
мне кажется он просто приход словил - догнало)).
Мой кум кочевал как-то со студентами латиносами однажды... говорил латиносу слезу пустить пробивая на жалость как нам сигаретку прикурить)).
Но неймарчик не такой, он братишка настоящий один такой, с душой парень, сразу видно:
--джек потрошитель--
сегодня в 22:56
месся рыдала круче😂😂😂
Igo0rek ответил MIKITA463295
сегодня в 22:56
MIKITA463295:
Эту слезу щас сми преподесут так что это что то такое невероятное ...
Ну почему невероятно? Все уже привыкли, что футбол это не мужская игра.
Igo0rek ответил Mitsubanchik
сегодня в 22:56
Mitsubanchik:
другой чувак с серьгой в ухе заплакал просто посредине поля в начале финала Чемпионата Европы.Просто чтоб ты понял...
Футболисты все больше напоминают персонажа Хотлайн Майями. Если ты понял, о чем я.
MIKITA463295
сегодня в 22:52
Эту слезу щас сми преподесут так что это что то такое невероятное ...
Mitsubanchik ответил Igo0rek
сегодня в 22:50
Igo0rek:
Просто чтобы вы поняли! Сидит чувак с серьгами в обоих ушах и плачет от комплиментов, которые ему делает мужик!
другой чувак с серьгой в ухе заплакал просто посредине поля в начале финала Чемпионата Европы.Просто чтоб ты понял...
neomessi
сегодня в 22:49
Как трогательно .....даже из его слез текутся деньгище
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:48
Жалко стала.Не вините его,я тоже заплакал,когда заплакал Неймар.
Василий Васильев
сегодня в 22:46
кристиночка тоже после очередного проигранного матча в лиге чемпионов, убежала в раздевалку и там расплакалась
barcelona and cruyff
сегодня в 22:42
Расчувствовался парень
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 22:38
Они бы сыгрались!
BESTjuventus10
сегодня в 22:38
ребенок он просто еще. слишком резко его искуственно подняли до звездных величин. он по сути ничего не стоит без состоявшихся звезд которые играют с ним рядом, а давление на него оказывается как на месси и рона, которые уже знают как с таким давлением жить. так и будет распускать сопли по каждому поводу. 222 милионный ребенок.
BARCAWORLD
сегодня в 22:34
Пища для репортеров и глоров..и жмени) и оздо).
MaxForCSKA ответил Igo0rek
сегодня в 22:34
Igo0rek:
Просто чтобы вы поняли! Сидит чувак с серьгами в обоих ушах и плачет от комплиментов, которые ему делает мужик!
смотрится конечно нелепо
Igo0rek
сегодня в 22:30
Просто чтобы вы поняли!

Сидит чувак с серьгами в обоих ушах и плачет от комплиментов, которые ему делает мужик!
D.vil
сегодня в 22:26
Неймар, не плачь!) Не твое это ПСЖ, в Реале все устроится;) Но только не за 222 ляма)))
Y.N.W.A.
сегодня в 22:24
На такие эмоции не каждый человек способен. Думаю, Ней неплохой человек, которому вскружили голову деньги и слава. Ну и тренер красава - поддержал своего. А соккер превращается в троллятник, где нет тем над которыми бы не скалились местные.
Lionel Messi-10
сегодня в 22:21
И где он плачет ???
Шуnя771 ответил RIR68
сегодня в 22:21
RIR68:
ну похвалите меня кто-нибудь)))
М а л а дец! 68-ой)))
Антон за MU ответил TypXXI
сегодня в 22:13
TypXXI:
Фальшивка. Что один что другой. Насквозь вижу. Тьфу!
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 22:13
    Все таки он каталонец !
    NGY
    сегодня в 22:13
    Бавает...все мы люди!
    renegade1976
    сегодня в 22:11
    cevin cigan
    сегодня в 22:11
    Ути пути.
    VIPded
    сегодня в 22:10
    Крокодильчик экий...)))
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 22:06
    Ну точно в Реал метит!
    TypXXI
    сегодня в 22:06
    Фальшивка. Что один что другой. Насквозь вижу.
    Тьфу!
    RIR68
    сегодня в 22:03
    ну похвалите меня кто-нибудь)))
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