Неймар заплакал на пресс-конференции

Нападающий сборной Бразилии Неймар пустил слезу на пресс-конференции после того, как главный тренер команды Тите заступился за своего игрока. Перед этим Неймар ответил на вопрос о якобы сложных отношениях между ним и рулевым ПСЖ Унаи Эмери, а также нападающим парижан Эдинсоном Кавани.
«Я работаю с Неймаром полтора года. Люди говорили, что у меня проблемы с ним, но это неправда. Неймар - очень хороший человек. Происходящее в раздевалке всегда там и остается, но Неймар не из тех, кто будет говорить о тебе гадости за спиной», — сказал Тите.
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Сидит чувак с серьгами в обоих ушах и плачет от комплиментов, которые ему делает мужик!