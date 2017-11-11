Польша и Уругвай сыграли вничью

Сборная Польши сыграла вничью с командой Уругвая в товарищеском матче.
Варшава, стадион «Народовы»
Польша - Уругвай 0:0
Польша: Боруц (Фабианьски 45), Берешиньски, Чонек (Енджейчик 46), Ях, Рыбус, Блашчиковски (Мончиньски 75), Гуральски (Зелиньски, 70), Гросицки, Крыховяк, Глик, Вильчек (Шверчок 67).
Главный тренер: Адам Навалка.
Уругвай: Сильва, Лемос, Варела, Хименес, Сильва, де Арраскаэта (Макси Гомес 74), Нандес (Санчес 67), Бентанкур, Весино, Перейро (Родригес 60), Кавани.
Главный тренер: Оскар Табарес.
Судья: Иштван Вад.
Ранее Украина обыграла Словакию в товарищеском матче.
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