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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2 3.1 4.2
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет первый тайм Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет первый тайм Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.1 3.7 1.7
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Хамес Родригес и Сапата освобождены от товарищеского матча с Китаем

сегодня, 15:58
КитайКитай-:-КолумбияКолумбия14.11.2017 в 14:35 Не начался

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и защитник «Милана» Кристиан Сапата не помогут сборной Колумбии в товарищеском матче с Китаем. Оба футболиста получили освобождение от этого поединка, им предоставлен отдых. 

Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес раскритиковал тот факт, что Родригесу придется совершить несколько длительных перелетов вместе со сборной, несмотря на его насыщенный клубный график.

Матч с Китаем состоится 14 ноября.

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