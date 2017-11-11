Хамес Родригес и Сапата освобождены от товарищеского матча с Китаем

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес и защитник «Милана» Кристиан Сапата не помогут сборной Колумбии в товарищеском матче с Китаем. Оба футболиста получили освобождение от этого поединка, им предоставлен отдых.

Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес раскритиковал тот факт, что Родригесу придется совершить несколько длительных перелетов вместе со сборной, несмотря на его насыщенный клубный график.

Матч с Китаем состоится 14 ноября.

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