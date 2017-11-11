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20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
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01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
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16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.95 3.7 1.77
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Лофтус-Чик: «Надеюсь, у меня будет шанс поехать со сборной Англии на ЧМ»

сегодня, 07:09
АнглияАнглия0 : 0ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник «Кристал Пэлас» Рубен Лофтус-Чик поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную Англии в товарищеском матче с Германией (0:0):

«Если бы мы выиграли, было бы, конечно, лучше, но я и так очень счастлив. Это был по-настоящему тактический матч. Я определённо многому научился после сегодняшней встречи, как и другие молодые игроки.

Тренер сказал мне: „Покажи свою лучшую игру“. Я почти три года выступал за молодёжную сборную под руководством Гарета [Саутгейта], та команда была отличной. Меня хорошо приняли в основной команде и дали мне возможность сыграть.

Поеду ли я на чемпионат мира? Весь сезон ещё впереди, и мне всё ещё нужно работать над собой. Я должен учиться и совершенствоваться, и тогда, надеюсь, у меня будет шанс отправиться со сборной на ЧМ».

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