Лофтус-Чик: «Надеюсь, у меня будет шанс поехать со сборной Англии на ЧМ»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Рубен Лофтус-Чик поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную Англии в товарищеском матче с Германией (0:0):

«Если бы мы выиграли, было бы, конечно, лучше, но я и так очень счастлив. Это был по-настоящему тактический матч. Я определённо многому научился после сегодняшней встречи, как и другие молодые игроки.

Тренер сказал мне: „Покажи свою лучшую игру“. Я почти три года выступал за молодёжную сборную под руководством Гарета [Саутгейта], та команда была отличной. Меня хорошо приняли в основной команде и дали мне возможность сыграть.

Поеду ли я на чемпионат мира? Весь сезон ещё впереди, и мне всё ещё нужно работать над собой. Я должен учиться и совершенствоваться, и тогда, надеюсь, у меня будет шанс отправиться со сборной на ЧМ».

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