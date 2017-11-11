Иско: «Бэйл переживает непростое время»

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско прокомментировал новость о том, что его одноклубник Гарет Бэйл получил очередную травму, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча с Коста-Рикой, который состоится в родном городе Иско – Малаге:

«Гарет находится в лазарете на протяжении долгого времени. Он переживает непростой период.

Матч с Коста-Рикой будет для меня особенным. Малага – мой дом, место, где я родился. Играя здесь, я каждый раз испытываю особенные чувства».

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