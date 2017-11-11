Дайер: «Англия очень неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины»

Капитан сборной Англии Эрик Дайер подвёл итоги товарищеской встречи с национальной командой Германии (0:0):

«Думаю, наша команда очень неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины.

У соперника были периоды, когда он долго владел мячом, но я чувствовал, что у них не получится доставить нам особых проблем. Временами нам тоже удавалось взять игру под свой контроль. Наша команда здорово проводила контратаки, и мы правда разочарованы, что не смогли забить гол».

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