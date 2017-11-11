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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Идет второй тайм, 73’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Идет второй тайм, 73’ Логотип РоссияРоссия 0:0 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Глушаков догнал Смертина и Аленичева по матчам за сборную

сегодня, 16:08

Полузащитник сборной России Денис Глушаков вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Аргентиной. Этот поединок стал для него 55-м в футболке национальной команды. Таким образом, игрок «Спартака» обошел капитана сборной СССР Игоря Нетто, а также игрока «Локомотива» Игоря Денисова. По 55 матчей в активе у Дмитрия Аленичева, Алексея Смертина и Виктора Колотова.

Глушаков дебютировал в сборной России 29 марта 2011 года в товарищеском матче с Катаром (1:1). 

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:54
Не самое значимое событие.
А вот мяч у Месси Глушаков отобрал знатно.
Правда, этот момент тут же запороли его коллеги.
vka1970
сегодня в 16:52
Молодец Денис.
Вперёд на рекорд !
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