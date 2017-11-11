Глушаков догнал Смертина и Аленичева по матчам за сборную

Полузащитник сборной России Денис Глушаков вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Аргентиной. Этот поединок стал для него 55-м в футболке национальной команды. Таким образом, игрок «Спартака» обошел капитана сборной СССР Игоря Нетто, а также игрока «Локомотива» Игоря Денисова. По 55 матчей в активе у Дмитрия Аленичева, Алексея Смертина и Виктора Колотова.

Глушаков дебютировал в сборной России 29 марта 2011 года в товарищеском матче с Катаром (1:1).

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