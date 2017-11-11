Тунис сыграл вничью с Ливией и вышел на ЧМ-2018

Сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и вышла на ЧМ-2018.
Радес, стадион «Олимпик де Радес - 7 ноября»
Тунис - Ливия 0:0
Тунис: Маслуси, Наггез, Малул (Хаддади 70), Бен-Юссеф, Бен Амор, Мерия, Шалали, Хазри (Фахреддин Бен Юссеф 70), Бадри (Сасси 84), Хенисси, Мсакни.
Главный тренер: Набил Маалул.
Ливия: Нашнуш, Аль-Магаси, Саббу, Эль-Масрати, Эль-Трби, Табал (Тактак 74), Бенали, Аллафи (Ахмед 57), Аль-Хануди (Аль-Тахер 90), Эль-Нуни, Аль-Варфали.
Главный тренер: Джалаль Дамья.
Предупреждения: Бен Амор 71 - Нашнуш 80, Бенали 83.
Судья: Амада Нампьяндраза.
В параллельном матче Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на чемпионат мира.
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зато есть эти х*** поими кто.
зато есть эти х*** поими кто.
сенегал, египет, марокко, тунис - на чемпионате
весело
сенегал, египет, марокко, тунис - на чемпионате
весело