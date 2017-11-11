Тунис сыграл вничью с Ливией и вышел на ЧМ-2018

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 Матч завершен Логотип ДР КонгоДР Конго 3:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 Матч завершен Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 Матч завершен Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип ДанияДания 0:0 Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 Матч завершен Логотип МакедонияМакедония 2:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 1.18 5.2 35
23:30 6’ Логотип ИспанияИспания 0:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
  • Главные новости
  • Все новости
23:02
Стали известны претенденты на приз игроку года в Африке по версии BBC4
20:22
Лунёв: «Акинфеев сегодня демоном был»71
18:38
Мутко: «С 2019 года все финалы Кубка России будут проходить в „Лужниках“»56
18:27
Матч Россия — Бразилия пройдет в «Лужниках»13
17:56
Сборная России не удержала ничью в матче с аргентинцами491
23:25
Из пятёрки африканских стран-участниц ЧМ-2018 лишь Нигерия выступала на минувшем мундиале1
23:10
Дзола может стать новым техническим директором «Челси»1
23:06
Агент: «Эвра намерен продолжать играть в футбол»1
22:59
Девич: «Хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы»0
22:48
В МЮ намерены продлить контракт с Блиндом0
22:41
Гвинея уступила Конго2
22:20
Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар и вышла на чемпионат мира12
22:18
Македония переиграла Норвегию0
22:06
Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году2
21:58
Дания - Ирландия: стартовые составы2
21:55
Ромеро: «Матч был полезен и для нас, и для сборной России»3
21:46
«Уфа» стала победителем коммерческого турнира на Кипре5
21:35
Булыкин: «Сборная России сыграла хорошо, но Аргентина сильно не выкладывалась»5
21:34
Мостовой: «Офсайд? Там было на линии, а такое, по-моему, не считается»15
21:26
Виллалобос: «С уходом Наваса „Реал“ потеряет больше, чем сам Кейлор»3
21:25
На матче Россия — Аргентина не зафиксировано грубых нарушений правопорядка2
21:22
Мостовой: «Сборная России показала в первом тайме несколько трусливую игру»3
21:21
Сборная Чехии взяла верх над Катаром4
21:05
Губерниев: «Я решил провести инспекцию на стадионе, но остался удивлён и удручён»26
20:54
Ибишевич завершил карьеру в сборной Боснии и Герцеговины0

Тунис сыграл вничью с Ливией и вышел на ЧМ-2018

сегодня, 22:33
ТунисТунис0 : 0ЛивияЛивияМатч завершен

Сборная Туниса сыграла вничью с командой Ливии и вышла на ЧМ-2018.

Радес, стадион «Олимпик де Радес - 7 ноября»

Тунис - Ливия 0:0

Тунис: Маслуси, Наггез, Малул (Хаддади 70), Бен-Юссеф, Бен Амор, Мерия, Шалали, Хазри (Фахреддин Бен Юссеф 70), Бадри (Сасси 84), Хенисси, Мсакни.
Главный тренер: Набил Маалул.

Ливия: Нашнуш, Аль-Магаси, Саббу, Эль-Масрати, Эль-Трби, Табал (Тактак 74), Бенали, Аллафи (Ахмед 57), Аль-Хануди (Аль-Тахер 90), Эль-Нуни, Аль-Варфали.
Главный тренер: Джалаль Дамья.

Предупреждения: Бен Амор 71 - Нашнуш 80, Бенали 83.

Судья: Амада Нампьяндраза.

В параллельном матче Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар и вышла на чемпионат мира.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Из пятёрки африканских стран-участниц ЧМ-2018 лишь Нигерия выступала на минувшем мундиале
Сегодня, 23:25 1
Гвинея уступила Конго
Сегодня, 22:41 2
Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар и вышла на чемпионат мира
Сегодня, 22:20 12
Македония переиграла Норвегию
Сегодня, 22:18 0
Дания - Ирландия: стартовые составы
Сегодня, 21:58 2
«Уфа» стала победителем коммерческого турнира на Кипре
Сегодня, 21:46 5
Обсудить
Все комментарии
kanuni
сегодня в 23:13
Марокко,Тунис,Египет,Саудовская Аравия.Арабы наводнят Россию,праздник для русских шкур.
вoлгoдoн ответил No problem
сегодня в 23:01
No problem:
Италия висит.. зато есть эти х*** поими кто.
Макаронные проблемы нeгров не e..ут , Нурик)
No problem
сегодня в 22:51
Италия висит..
зато есть эти х*** поими кто.
RDeanW
сегодня в 22:41
кот-д'ивуар, гана, алжир, камерун - за бортом
сенегал, египет, марокко, тунис - на чемпионате

весело
777dimon86
сегодня в 22:37
О, Тунис! К нашим в группу и Титова вызвать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100