О'Нил: «В ответном матче надо будет забивать несколько мячей, датчане способны отличиться»

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О’Нил прокомментировал ничью с национальной командой Дании в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018:

«Матч выдался для нас тяжелым, но игроки прекрасно справились. Они отдали много сил.

В ответном поединке нам необходимо побеждать. И думаю, нам придется забивать несколько мячей, ведь датчане тоже способны отличиться.

Не считаю, что сегодня у соперника было много голевых моментов. Рэндольф сыграл сегодня особенно хорошо, но в целом нам удавалось сдерживать хозяев. Тем не менее, нам самим нужно проявить больше изобретательности в атаке. Да, мы не забили, но в этой дуэли еще ничего не ясно».

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