Ди Канио: «Непопадание сборной Италии на чемпионат мира будет катастрофой»

Известный в прошлом итальянский нападающий Паоло Ди Канио прокомментировал фиаско «Скуадра Адзурры» в первом стыковом матче против команды Швеции, но надеется, что в ответном поединке подопечные Джампьеро Вентуры сумеют обыграть скандинавов и выйти на чемпионат мира:

«Если в ответной встрече сборная Италии сыграет столь же агрессивно, как в первом матче это сделали шведы, то „Скуадра Адзурра“ сможет выйти на чемпионат мира. Но нельзя, чтобы предстоящий матч превращался в единоборство отдельных игроков, Италия должна и атаковать, и обороняться всей командой. Италии по силам забить шведам. Если сделают это рано, то все в корне изменится.

В сборной Италии куда больше классных футболистов, чем у команды Швеции, но в первом матче многое не получалось. За 100 лет существования итальянского футбола национальная команда лишь дважды не попадала на чемпионат мира. Это будет катастрофой».

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