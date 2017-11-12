Дания и Ирландия победителя не выявили

Сборная Дании сыграла вничью с командой Ирландии в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018.

Копенгаген, стадион «Паркен»

Дания - Ирландия 0:0

Дания: Шмейхель, Ларсен, Бьелланд, Анкерсен, Кьер, Дилэйни, Эриксен, Квист, Систо (Бендтнер 72), Йоргенсен, Корнелиус (Поульсен 64).

Главный тренер: Оге Харейде.

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, Макклейн, Хендрик (Хурихейн 90), О`Дода, Артер (Уэлан 88), Брэйди, Мерфи (Лонг 74).

Главный тренер: Мартин О’Нил.

Судья: Милорад Мажич.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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