Шмейхель: «Поле было отвратительным. Вспомнил времена игры за „Бери“ во Второй Лиге»

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель после ничьей с национальной командой Ирландии в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018 раскритиковал состояние газона на стадионе «Паркен» в Копенгагене:

«Поле было отвратительным, что нас очень разочаровало. На нем не было травы, оно было мягким, вспомнил времена выступлений за „Бери“ во Второй Лиге.

Мы хотели сыграть в острый футбол, но поле повлияло. Тем не менее, мы не хотим оправдываться. Соперник проявил упорство, а Даррен Рэндольф совершил несколько великолепных сэйвов. Разочарованы тем, что не смогли победить, но это не конец света, ирландцы не забили на выезде».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте