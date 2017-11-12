Лопетеги: «Иско - один из лучших в мире, но его лучшая игра ещё впереди»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги после разгромной победы над командой Коста-Рики в товарищеском матче похвалил полузащитника Иско:

«Иско утвердился в качестве игрока мирового уровня, он один из лучших в мире. Он постоянно выступает на высочайшем уровне. Это ему позволяют делать его класс и характер.

Однако лучшая игра Иско еще впереди. Мне пришлось заменить его, так как он играл с ушибом, полученным в матче „Реала“ с „Жироной“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте