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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Месси: «После ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться»

сегодня, 00:30
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над национальной командой России в товарищеском матче, вспомнил, что ему пришлось непросто летом 2016 года, когда он сперва заявил о том, что завершает международную карьеру, а после пересмотрел свое решение:

«Решение уйти из сборной я принял на эмоциях, но потом мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться. Было стыдно менять свое решение. Однако Эдгардо Бауса и партнеры по национальной команде сделали все возможное, чтобы мне было проще вернуться».

Также Месси отметил, что сейчас он стал более спокойно относиться к критике в свой адрес:

«В 30 лет я получаю гораздо больше удовольствия от игр за сборную, чем делал это раньше. Наслаждаюсь каждым моментом, как на поле, так и за его пределами. И сегодня я гораздо более расслаблен. И критику воспринимаю иначе».

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Все комментарии
Тео Джонс ответил M.S.
сегодня в 01:08
M.S.:
Как человек Месси реально не айс. Особенно вспоминается история с переломом руки женщины - даже не извинился. Плохо, что вот на таком человеке половина поколения вырастает, беря с него пример. Он совсем не годен для примера подражания.
Назови своих и агитируй за них. Ты это умеешь.
Belgie2009
сегодня в 01:07
Иными словам: В рот ложку больше не кладу.
M.S.
сегодня в 01:05
Как человек Месси реально не айс. Особенно вспоминается история с переломом руки женщины - даже не извинился. Плохо, что вот на таком человеке половина поколения вырастает, беря с него пример. Он совсем не годен для примера подражания.
BARCAWORLD
сегодня в 01:02
легенда
Zenit0077
сегодня в 00:53
Красава! Все честно!
Djon_V
сегодня в 00:36
Думаю ему было непросто это сказать, однако смог, молодец
вoлгoдoн
сегодня в 00:34
проехали
alex1990for
сегодня в 00:34
красавчик. все сам признал, все по делу, без напыщенности и фальши, присущей дельфину.
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