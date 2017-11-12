Месси: «После ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над национальной командой России в товарищеском матче, вспомнил, что ему пришлось непросто летом 2016 года, когда он сперва заявил о том, что завершает международную карьеру, а после пересмотрел свое решение:

«Решение уйти из сборной я принял на эмоциях, но потом мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться. Было стыдно менять свое решение. Однако Эдгардо Бауса и партнеры по национальной команде сделали все возможное, чтобы мне было проще вернуться».

Также Месси отметил, что сейчас он стал более спокойно относиться к критике в свой адрес:

«В 30 лет я получаю гораздо больше удовольствия от игр за сборную, чем делал это раньше. Наслаждаюсь каждым моментом, как на поле, так и за его пределами. И сегодня я гораздо более расслаблен. И критику воспринимаю иначе».

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