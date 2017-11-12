Жиру: «Наша с „Арсеналом“ общая история ещё не окончена»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру признался, что не жалеет о том, что минувшим летом принял решение остаться в клубе. Напомним, у игрока была возможность перейти в «Эвертон».

«На данный момент я не задаю себе вопросов, касающихся моего будущего.

Я счастлив в „Арсенале“ и доволен тем, что принял решение остаться в клубе. Думаю, что наша с клубом общая история еще не окончена.

Я продолжаю верить в свой класс. В клубе и сборной у меня полно целей, поэтому я всегда стараюсь двигаться вперед и продолжать забивать».

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