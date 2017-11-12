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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.33 4.4 9.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.9 3.25 3.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Жиру: «Наша с „Арсеналом“ общая история ещё не окончена»

сегодня, 08:29

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру признался, что не жалеет о том, что минувшим летом принял решение остаться в клубе. Напомним, у игрока была возможность перейти в «Эвертон».

«На данный момент я не задаю себе вопросов, касающихся моего будущего.

Я счастлив в „Арсенале“ и доволен тем, что принял решение остаться в клубе. Думаю, что наша с клубом общая история еще не окончена.

Я продолжаю верить в свой класс. В клубе и сборной у меня полно целей, поэтому я всегда стараюсь двигаться вперед и продолжать забивать».

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