Миланов обсудит новый контракт с ЦСКА в декабре

Болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов поднимет вопрос о продлении контракта с «армейцами» в конце декабря. Об этом сообщил агент футболиста Мирчо Димитров:

«Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе „армейцев“. Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва в чемпионате и все обсудить в спокойной обстановке».

Ранее сообщалось, что ради продления сотрудничества Миланов готов пойти на понижение зарплаты.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте