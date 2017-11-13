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Миланов обсудит новый контракт с ЦСКА в декабре

сегодня, 13:52

Болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов поднимет вопрос о продлении контракта с «армейцами» в конце декабря. Об этом сообщил агент футболиста Мирчо Димитров:

«Миланов заинтересован в продлении контракта с ЦСКА и обсудит все детали в конце декабря. Я неоднократно говорил руководству клуба, что Георгий хочет продолжать карьеру в составе „армейцев“. Насколько мне известно, тренерский штаб заинтересован в футболисте, но мы приняли решение дождаться начала перерыва в чемпионате и все обсудить в спокойной обстановке».

Ранее сообщалось, что ради продления сотрудничества Миланов готов пойти на понижение зарплаты.

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 15:03
ЦСКА наверняка захочет понизить зарплату.
Суеверный
сегодня в 14:37
Пожелаю удачных переговоров.
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:21
Интереса к Миланову нет, продление контракта прогнозируемо.
obana777
сегодня в 14:13
Миланов понял, что он никому не нужен, даже у коней только на замену выходит. Соглашается даже на понижение зарплаты, только чтобы не оказаться "на улице".
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:12
На безрыбье и рак рыба.
LOpp
сегодня в 14:07
подпишут новый контракт, Аэрофлот и Россети богатые конторы.
RUSTY8
сегодня в 14:00
Ленорыч постарается удержать
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