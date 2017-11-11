В МЮ намерены продлить контракт с Блиндом

«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить сотрудничество с защитником Дейли Блиндом.

Текущий контракт 27-летнего голландца с «красными дьяволами» истекает летом 2018 года, однако в нем прописан пункт, предусматривающий пролонгацию трудовых отношений еще на сезон, если стороны заинтересованы в этом.

Сообщается, что манкунианцы намерены воспользоваться этой возможностью. При этом не исключено, что Блинд может покинуть МЮ уже этой зимой. По слухам, клуб может продлить контракт с защитником, активировав пункт в договоре, лишь с той целью, чтобы при продаже выручить за игрока больше денег.

Ранее сообщалось, что в услугах Блинда заинтересован «Фенербахче».

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