Ари хочет подписать полноценный контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Ари сообщил, что хотел бы стать полноценным игроком «железнодорожников». Контракт форварда принадлежит «Краснодару», а в «Локо» он играет на правах аренды.

«После того, как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в „Локомотиве“. Этот клуб мне очень много дал, и я бы хотел остаться здесь еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру».

Ари также рассказал, что он пропустит ближайшие матчи «Локомотива» против «Анжи» в национальном первенстве (19 ноября) и против «Копенгагена» в Лиге Европы (23 ноября).

«С „Копенгагеном“ я не сыграю, но буду поддерживать клуб всем сердцем. Я практически полностью готов, но, поговорив с врачами, мы решили не рисковать».

Ари завершает восстановление от травмы крестообразных связок, полученной летом.

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