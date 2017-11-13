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Де Хеа: «Игра сборной России похожа на стиль ЦСКА»

сегодня, 19:09
РоссияРоссия-:-ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

«Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле», - сказал Де Хеа.

Ранее сообщалось, что на игру Россия - Испания продано более 32 тысяч билетов.

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 19:33
Leha-ha50

Сегодня 19:18
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Ты свой "булыжник" в таблице поищи!!!
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Какой "булыжник" у него есть еще и "пищевик", хотя и те и другие не фавориты))
Казанский ответил Великолепный
сегодня в 19:33
Великолепный:
Льстит или уважает?
Издевается.А ты так и не понял?((
Великолепный ответил Zimka
сегодня в 19:30
Zimka:
Что то я не заметил скорости ни в матче с МЮ ни в матче с Аргентиной, льстит!
Льстит или уважает?
Казанский
сегодня в 19:30
На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА.
-----------------------------------
Уважаемый редактор,не нужно беречь наши нервы и самолюбие коней и привести перевод в первоисточнике "Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА."
Великолепный ответил Leha-ha50
сегодня в 19:29
Leha-ha50:
Хорошо хоть не на Ростов и Рубин!!!
Хочешь сказать не такой двух этажный автобус, как у Рубина?
Морозовский
сегодня в 19:28
Меня одно успокаивает, что это не стиль "Зенита"!
salaga ответил Морозовский
сегодня в 19:28
Морозовский:
У нашей сборной нет стиля, она медленная, играет не пойми во что! А это стиль "Зенита"!
Она играет в "автобус" и это не стиль Зенита, вся беда которого как раз и заключается в том, что он абсолютно не умеет ни играть в "автобус", ни разбирать его на запчасти.
Морозовский
сегодня в 19:23
    Казанский ответил 311
    сегодня в 19:23
    311:
    Тонко потроллил коней!)
    Намекает,что сборной России выше 4-го места в группе не занять,как коням в ЛЧ((
    Казанский ответил Leha-ha50
    сегодня в 19:22
    Leha-ha50:
    Ты свой "булыжник" в таблице поищи!!!
    Шо за "булыжник"?Булыжник в сборной один и это Кокорин на отдыхе))
    Absinthe6 ответил Leha-ha50
    сегодня в 19:22
    Leha-ha50:
    Хорошо хоть не на Ростов и Рубин!!!
      Gahi
      сегодня в 19:21
      Мягко стелит значит жестко всем придётся.
      311
      сегодня в 19:20
      Тонко потроллил коней!)
      Leha-ha50 ответил Absinthe6
      сегодня в 19:19
      Absinthe6:
      Полностью согласен. Две безнадеги
      Хорошо хоть не на Ростов и Рубин!!!
      Leha-ha50 ответил Казанский
      сегодня в 19:18
      Казанский:
      Такая же трусливая и беспомощная?((
        Igo0rek
        сегодня в 19:16
        Такая же убогая?
        Kрейсер
        сегодня в 19:16
        Если игра сборной похожа на стиль ЦСКА, тогда у сборной всё очень хреново.
        Absinthe6
        сегодня в 19:16
        Полностью согласен. Две безнадеги
        Zimka
        сегодня в 19:12
        Что то я не заметил скорости ни в матче с МЮ ни в матче с Аргентиной, льстит!
        Гус Пойет
        сегодня в 19:12
        На Иихааря и Васина как бэ намекает
        Казанский
        сегодня в 19:12
        Такая же трусливая и беспомощная?((
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