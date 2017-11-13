Де Хеа: «Игра сборной России похожа на стиль ЦСКА»

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

«Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле», - сказал Де Хеа.

Ранее сообщалось, что на игру Россия - Испания продано более 32 тысяч билетов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте