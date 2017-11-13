Де Хеа: «Игра сборной России похожа на стиль ЦСКА»

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.
«Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле», - сказал Де Хеа.
Ранее сообщалось, что на игру Россия - Испания продано более 32 тысяч билетов.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Сегодня 19:18
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Ты свой "булыжник" в таблице поищи!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какой "булыжник" у него есть еще и "пищевик", хотя и те и другие не фавориты))
Сегодня 19:18
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
Ты свой "булыжник" в таблице поищи!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какой "булыжник" у него есть еще и "пищевик", хотя и те и другие не фавориты))
-----------------------------------
Уважаемый редактор,не нужно беречь наши нервы и самолюбие коней и привести перевод в первоисточнике "Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА."
-----------------------------------
Уважаемый редактор,не нужно беречь наши нервы и самолюбие коней и привести перевод в первоисточнике "Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА."