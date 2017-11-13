Джеко планирует выиграть Скудетто в ближайшие два года

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, который ранее отклонил предложение из Китая, заявил, что планирует выиграть чемпионат Италии в ближайшие два года.

«У меня есть два года, чтобы выиграть Скудетто вместе с „Ромой“. В этом сезоне мы показываем неплохой футбол. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», - сказал Джеко.

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