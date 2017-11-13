Тренер «Дженоа» после поражения сборной Италии не общается с женой

Наставник «Дженоа» Давиде Баллардини настолько огорчен поражением сборной Италии от шведов в первом стыковом матче за право попасть на ЧМ-2018, что уже несколько дней не общается с женой:

«Я не общался со своей женой с пятницы. Каждый день она вопрошает: „Ты что, напуган, а?“

Шведы насладились нашими страданиями, тем, что поставили нас в тяжелое положение. Но мы надеемся, что только это принесет им счастье. Швеция обыграла Францию, Нидерланды и Италию за счет того, что они являются честной, идейной и скромной командой, которая черпает силы из внешних факторов, хотя у них и есть талантливые игроки вроде Форсберга».

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