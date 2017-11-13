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Лёв: «Французы будут намного опаснее англичан»

сегодня, 17:22
ГерманияГермания-:-ФранцияФранцияЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в преддверии завтрашнего товарищеского матча с Францией отметил, что команда «трехцветных» намного опаснее англичан, с которыми немцы сыграли вничью (0:0).

«У Франции есть невероятные игроки в атаке, это мировой уровень. Кроме того, в других линиях у них множество молодых и прогрессирующих футболистов, так что эта команда будет намного опаснее англичан».

При этом Лёв отметил, что результат в данном матче будет вторичным.

«Мы не должны постоянно думать о результате. Мы дадим шанс другим футболистам, а также понимаем, что игроки могут совершать в таких матчах ошибки, чтобы потом мы на них учились».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 17:32
И те и другие накатить смогут и... наоборот - как масть пойдет))
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