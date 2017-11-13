Мостовой сообщил испанским СМИ, что в России многим не нравится Черчесов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой пообщался с испанскими журналистами накануне товарищеского поединка сборных России и Испании:

«К сборной России сейчас больше вопросов, чем ответов. За последние несколько месяцев мы играли только товарищеские матчи, какие-то выиграли, другие — проиграли.

Есть и проблема в лице главного тренера Станислава Черчесова. Многим болельщикам он не нравится из-за чересчур оборонительного стиля игры.

Сборная Испании? Очевидно, что сейчас они снова голодны, жаждут чего-то большого. В матче с Россией им не надо ничего доказывать, испанцы выигрывают все матчи подряд уже как год. Им не нужна проверка, они и так знают, как нужно играть. Но, может, в Санкт-Петербурге мы увидим новые лица».

Отметим, что на грядущий товарищеский матч, который состоится 14 ноября, было продано более 35000 билетов.

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