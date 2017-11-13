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Мостовой сообщил испанским СМИ, что в России многим не нравится Черчесов

сегодня, 16:40
РоссияРоссия-:-ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой пообщался с испанскими журналистами накануне товарищеского поединка сборных России и Испании:

«К сборной России сейчас больше вопросов, чем ответов. За последние несколько месяцев мы играли только товарищеские матчи, какие-то выиграли, другие — проиграли. 

Есть и проблема в лице главного тренера Станислава Черчесова. Многим болельщикам он не нравится из-за чересчур оборонительного стиля игры.

Сборная Испании? Очевидно, что сейчас они снова голодны, жаждут чего-то большого. В матче с Россией им не надо ничего доказывать, испанцы выигрывают все матчи подряд уже как год. Им не нужна проверка, они и так знают, как нужно играть. Но, может, в Санкт-Петербурге мы увидим новые лица».

Отметим, что на грядущий товарищеский матч, который состоится 14 ноября, было продано более 35000 билетов.

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Все комментарии
Летчик66 ответил Lews Therin Telamon
сегодня в 18:02
Lews Therin Telamon:
Как вступить в клуб стасоненавистников?
Надо написать любую надпись и поставить [хэштег]СлуцкерВернись!
Летчик66 ответил eugen-han
сегодня в 18:01
eugen-han:
черчес не нравится кому-то,-это бесспорно,но на данный момент нет альтернативы среди тренерского цеха,разве что на подходе два-три наставника из ФНЛ,но которым рано ещё доверять такую серьёзную работу,которая требует определенного опыта на определенном уровне......иностранцы хотят,но не могут работать из-за своего искаженного менталитета.
Гончаренко, Скрипченко, Кононов... И это только малая часть "отечественных" специалистов, которые а голову выше усатого.
Гоша Великолепный
сегодня в 18:01
Это русский менталитет никого не уважать и всех ненавидеть,кругом же враги!
eugen-han
сегодня в 18:00
черчес не нравится кому-то,-это бесспорно,но на данный момент нет альтернативы среди тренерского цеха,разве что на подходе два-три наставника из ФНЛ,но которым рано ещё доверять такую серьёзную работу,которая требует определенного опыта на определенном уровне......иностранцы хотят,но не могут работать из-за своего искаженного менталитета.
Lews Therin Telamon
сегодня в 17:57
Как вступить в клуб стасоненавистников?
Знатог
сегодня в 17:55
Если бы оборонительный, а то никакого.
Смитерс
сегодня в 17:51
"оборонительный футбол"... А что ещё остаётся, если питерские десять лет своими гусями-адвакатами-капелами-спалетями наш футбол гробили? На месте Стаса плюнул бы в лицо тому, кто ему предложил эту недосборную возглавить, развернулся бы и пошёл пиво пить.
Кlassе
сегодня в 17:49
усам место в зенете или в каком нибудь другом клубе с периферии
Palex ответил Василий 50
сегодня в 17:49
Василий 50:
Черчесов, в свое время, не подписал письмо против Садырина, а Мостовой это сделал, если я не ошибаюсь.
Какое сейчас это имеет значение?
Kooks
сегодня в 17:44
Мостовой для меня чм..шником стал после ЧМ-2002. Когда он себя разрекламировал везде где только можно, даже в чупа-чупсе снялся, а на поле так и не вышел, хотя это был ЧМ последняя надежда Карпина и МОстового и др. стариков.
pele1981 ответил iri13
сегодня в 17:42
iri13:
..а еще, а еще.. он назвал его "земляным червяком"!))
усатым земляным червяком)
Alex-96
сегодня в 17:40
Усатый никому не нравится, но только Мостовой об этом в состоянии сказать..
Sem25 ответил time out
сегодня в 17:38
time out:
А что он сейчас, в России? Живет в прошедшей славе, не более? Да критикует всех подряд. Только что-то никто в нем не нуждается, оттого его и коробит.
И что? Так живет большинство бывших спортсменов. Почему это должно его коробить? Он, в отличие от нынешних наших футболистов, на другом уровне играл в свое время.
iri13
сегодня в 17:37
..а еще, а еще.. он назвал его "земляным червяком"!))
drug01
сегодня в 17:32
Зачем выносить сор из избы?
time out ответил Sem25
сегодня в 17:27
Sem25:
Ну да...совсем ничего не добился. Каждому нашему футболисту в Испании деньги болельщики на памятник собирают, обычное дело.
А что он сейчас, в России? Живет в прошедшей славе, не более? Да критикует всех подряд. Только что-то никто в нем не нуждается, оттого его и коробит.
Василий 50
сегодня в 17:25
Черчесов, в свое время, не подписал письмо против Садырина, а Мостовой это сделал, если я не ошибаюсь.
Exploit
сегодня в 17:24
Если вкратце, я бы только ради Денисова в сборной убрал бы Черчесова (помимо еще миллиона причин)
moskwa 09 ответил Т34
сегодня в 17:24
Т34:
Мостового жаба душит. Сам-то нигде и ничего не добился. Вот, он везде, как заноза. Плохо ли, хорошо, но Черчесов, хоть что-то пытается сделать, а Мостовой всегда, не только в конкретном случае, как базарная баба-сплетница влезет и повыпендривается. Футболист был хороший, но говорить, о нем, как о нормальном человеке, не приходится.
он пытается сборную погрузить на дно
ЮЗИК
сегодня в 17:20
Ну и правильно сообщил
Sem25 ответил Т34
сегодня в 17:20
Т34:
Мостового жаба душит. Сам-то нигде и ничего не добился. Вот, он везде, как заноза. Плохо ли, хорошо, но Черчесов, хоть что-то пытается сделать, а Мостовой всегда, не только в конкретном случае, как базарная баба-сплетница влезет и повыпендривается. Футболист был хороший, но говорить, о нем, как о нормальном человеке, не приходится.
Ну да...совсем ничего не добился. Каждому нашему футболисту в Испании деньги болельщики на памятник собирают, обычное дело.
cska plus ответил cska.78
сегодня в 17:16
cska.78:
Мог бы еще сообщить испанским СМИ, что в России многим не нравится Мостовой!
Тогда он вообще мог рассказать про спартак, Титова и его зелья.
guf ak-47
сегодня в 17:12
не нравится он из за того что его уровень легии и прочие спартаки, какая сборная для этого усатого физрука
Т34
сегодня в 17:09
Мостового жаба душит. Сам-то нигде и ничего не добился. Вот, он везде, как заноза. Плохо ли, хорошо, но Черчесов, хоть что-то пытается сделать, а Мостовой всегда, не только в конкретном случае, как базарная баба-сплетница влезет и повыпендривается. Футболист был хороший, но говорить, о нем, как о нормальном человеке, не приходится.
порт
сегодня в 17:06
Уссатый.
Санчо Панса
сегодня в 17:02
Есть такое! Особенно тем, кто никогда не болел за Спартак и вообще не имеет к этому клубу никакого отношения. У Черчесова нет опыта работы со сборными и это большой минус....
cska plus ответил parallels
сегодня в 17:01
parallels:
после того, как он взял в сборную кривоногого инвалида зобнина, не имеющего практики, вместо того, чтобы вызвать любого другого нормального игрока - желаю усатому поскорее оказаться на давно заготовленной для него сковородке в аду.
Ну во всяком случае лучше чем Кутя и комбар.
Суеверный
сегодня в 17:00
Да не за "оборонительную" тактику не понимают Черчесова, но постоянную чехарду с составом. Когда же смогут игроки и притереться, сыграться? Это не "кудесники мяча" прямо скажем. И "с листа" игра их особого впечатления не производит. Так же и физические кондиции.
Sem25 ответил LyonBest2
сегодня в 16:57
LyonBest2:
Скажи это Бердыеву с Ростовом. Он же смог выжить из того набора игроков максимум, почему Черчесов из тех же ребят ничего не может связать толкового?
Сам и скажи. Вот что тебе скажу. Клуб - не сборная. Наваса-Нобоа-Азмуна не купишь. Более того, с клубом работают ежедневно, а со сборной считанные дни.
cska plus
сегодня в 16:57
Мостовой ничем не рискует, поэтому правдой матку ломит, молодец!
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