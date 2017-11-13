Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

Как и ожидалось, полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом. Новое соглашение игрока рассчитано еще на один год.

«Я рад, что „Кайрат“ предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — дал комментарий Аршавин.

За два сезона в клубе 36-летний футболист провёл 71 матч и забил 21 гол.

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Полузащитник ФК «Кайрат» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом.https://t.co/xJQtRdlfr0 pic.twitter.com/yg7IjXib8o — FC Kairat Almaty (@fc_kairat) 13 ноября 2017 г.

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