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Аршавин продлил контракт с «Кайратом»

сегодня, 21:46

Как и ожидалось, полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продлил контракт с клубом. Новое соглашение игрока рассчитано еще на один год.

«Я рад, что „Кайрат“ предложил мне продлить контракт ещё на один год. Мне комфортно здесь, в Алматы, надеюсь приносить пользу этому клубу и хочу оставаться до тех пор, пока буду полезен клубу и команде», — дал комментарий Аршавин.

За два сезона в клубе 36-летний футболист провёл 71 матч и забил 21 гол.

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Все комментарии
nikot
сегодня в 22:38
А Керж в это время,прокачкой на матч.тв занимается!Я думал наоборот будет!Молодец Андрей!
alfranza
сегодня в 22:33
Ура! Удачи Андрею в сезоне!
ziborock
сегодня в 22:30
Прочитал видимо:https://www.soccer0010.com/news/1022770.shtml )
MSN-thebest
сегодня в 22:28
Легенда Кайрата!
shur
сегодня в 22:17
...три нападающих "играли" против сборной Аргентины,вообще не о чём, Андрей Сергеевич
один,стоя и то больше бы пользы принёс!!! В сборную-однозначно на минут 15-20,а потом проводить с почётом на пенсию!!!(...но,если бы не его неправильные высказывания,вот это портит всю картину!!!)
Так Себе Аналитик ответил Брулин
сегодня в 21:56
Брулин:
Для 36 лет великолепная статистика, даже с учетом уровня чемпионата
Да хватит его хвалить, посмотри подборку голов, там быстро ходящие забивают тем, кто совсем стоит. Многие ветераны, когда заканчивают, играют в низших дивизионах, любительских клубах, так там именно такой вариант.

Хорошо, что Андрей нашел и себе дело по душе, и казахов радует, а не по липовым должностям прыгает, как Широков, но ничего особенного там нет.
Казанский
сегодня в 21:54
Это вам не верблюдов гонять по пастбищу)))
Морозовский
сегодня в 21:54
Молодец! Играет! А кто-то заключает выгодные контракты с лавкой "проекта"! Почувствуйте разницу!
Брулин
сегодня в 21:48
Для 36 лет великолепная статистика, даже с учетом уровня чемпионата
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