«Атлетико» предложит контракт Озилу

По информации СМИ, «Атлетико» контактировал с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом.

Контракт немца с «канонирами» истекает в конце сезона, что позволяет ему вести переговоры с другими клубами уже с января. «Атлетико» готов предложить Озилу зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю и солидный подписной бонус. При этом сумма оклада далека от тех 330 тысяч фунтов в неделю, которые представители хавбека просили у «Арсенала».

Однако самому Озилу может быть интересно вернуться в Мадрид после успешного периода в «Реале».

По слухам, «Арсенал» готов продать Озила зимой за 30 млн евро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте