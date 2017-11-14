Моуриньо желает видеть Сауля в МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет пригласить в команду полузащитника «Атлетико» Сауля, сообщают СМИ. При этом сам 22-летний игрок также не против перебраться на «Олд Траффорд».

«Особенный» восхищается игрой молодого хавбека и попробует летом заполучить его. Основная загвоздка состоит в том, что клаусула в контракте Сауля - 150 млн евро.

В текущем сезоне Сауль провел 11 матчей в Примере, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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